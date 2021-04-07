Международные резервы Украины за месяц сократились на 5%

Международные резервы Украины в марте продолжили снижаться из-за объемов погашения гособязательств. На начало апреля резервы находились на уровне 27 млн долларов (-5%). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте составил почти 1,3 млрд долларов. В частности, 570,5 млн долларов были направлены на обслуживание еврооблигаций, 325,2 млн долларов — на обслуживание и погашение ОВГЗ, остальные — на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. Поступления от размещения внутренних гособлигаций составляли 473,7 млн долларов.
В пользу МВФ в марте было выплачено 508,2 млн долларов.
Также на объем резервов повлияла переоценка фининструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 250,3 млн долларов.
Третьим фактором являются операции регулятора на межбанке. Преимущественно рынок был сбалансированным в течение месяца, но в отдельные дни наблюдалось избыточное предложение валюты. Так, НБУ пополнил резервы на 50,5 млн долларов.
«Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка», — добавили в НБУ.
По итогам февраля объемы международных резервов Нацбанка сократились на 200 млн долларов — с 28,8 млрд долларов на начало месяца до 28,6 млрд долларов на 1 марта 2021 года.
На начало 2021 года международные резервы Украины составляли $29,11 млрд.
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