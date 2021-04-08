В Украину идет почти летнее тепло

В Украине 8 апреля местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь, температура днем 5-10° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Ночью в северо-восточной части небольшой мокрый снег, днем местами в западных и северных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в южных и восточных областях 3-8° тепла, днем в Украине 5-10° тепла, на высокогорье Карпат ночью 10-15° мороза, днем 1-6° мороза», — говорится в сообщении.

В Киеве и области завтра осадков не ожидается. Ветер западный, 7-12 м/с. В столице температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла, на Киевщине ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 5-10° тепла.

Синоптики 9-10 апреля осадков в Украине не прогнозируют, лишь ночью 9 апреля в юго-восточных областях небольшой мокрый снег. Ветер преимущественно северный, 10 апреля в западных и северных областях — юго-западный, 3-10 м/с, 9 апреля на юго-востоке страны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 9 апреля 5-10° тепла, 10 апреля 9-14°; 10 апреля в западных областях ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 11-16° тепла.

В Карпатах без осадков; температура 9 апреля ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза, 10 апреля ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

В столичном регионе 9-10 апреля осадки не прогнозируются. Ветер 9 апреля северный, 3-8 м/с, 10 апреля юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза; днем 9 апреля 5-10° тепла, 10 апреля 9-14°.

Согласно прогнозу, в Украине 11-12 апреля осадков не ожидается, лишь 11 апреля в Крыму и Приазовье дождь. Температура ночью 2-7° тепла, на юге и востоке страны 6-11°; днем 11 апреля 11-16°, 12 апреля 13-18°, в восточных областях до 22°.

На Киевщине 11-12 апреля без осадков. Температура ночью 2-7° тепла; днем 11 апреля 11-16°, 12 апреля 13-18°.