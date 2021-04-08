В Крыму построят первую опреснительную установку

Первая опреснительная установка будет построена в Ялте, данный регион рассматривается как приоритетный по реализации проекта опреснения морской воды, сообщил вице-премьер крымского «правительства» Евгений Кабанов.

«Строительство опреснительной установки в Ялте в приоритете. Плановый срок завершения строительства — конец 2022 — начало 2023 года», — сказал Кабанов РИА Новости.

Кроме того, по его словам, также в перспективе возможно строительство опреснительной станции в западной части Крыма — поселке Фрунзе Сакского района.

Представитель российской власти региона подчеркнул, что практика искусственного вызова осадков в том объеме, на который изначально рассчитывали, себя не оправдала.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после аннексии Крыма Россией подача воды по каналу была полностью прекращен. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.