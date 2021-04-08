Глава МИД Польши срочно едет в Украину

Глава МИД Польши Збигнев Рау экстренно прибудет в Киев из-за сосредоточения русских войск вблизи украинской границы. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

«Збигнев Рау совершит чрезвычайный срочный визит в Киев в связи с угрозой миру на границах Украины», — говорится в сообщении в Twitter.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границе Украины.

На наращивание военного присутствия России вблизи украинских границ отреагировали и в США. Вашингтон обеспокоен такими действиями российской армии.