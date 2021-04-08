Львов продлил усиленный карантин до 19 апреля

Львов продлил срок действия усиленных карантинных мер до 19 апреля. Такое решение было принято региональной комиссией по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

Также комиссия приняла решение о развертывании 105 коек на базе городской детской клинической больнице для детей с COVID. Кроме этого, Львов закупит 4 кислородные станции для ковидных больниц.

Отдельно комиссия примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков, и посещение начальной школы.