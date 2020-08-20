Стало известно имя нового главы МИД Польши

Новым министром иностранных дел Польши станет бывший председатель комитета Сейма по иностранным делам профессор Збигнев Рау. Об этом заявил на брифинге в четверг премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«Профессор Рау занимается международной тематикой много лет, он профессор права, занимается трансатлантическими вопросами», — указал премьер.

Рау сменит на посту главы МИД подавшего во вторник в отставку Яцека Чапутовича.