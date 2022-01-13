Новый глава ОБСЕ поедет с первым визитом в Киев и посетит восток Украины

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау свой первый визит совершит в Украину.

Как передает Укринформ, об этом он заявил в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

«Я считаю затяжные конфликты наиболее опасными. Один из них — это конфликт в и вокруг Украины. И в подтверждение этого я собираюсь совершить свой первый визит в должности действующего председателя ОБСЕ в Украину», — сказал Рау.

По его словам, в ходе этого визита он также осуществит поездку на восток Украины, «чтобы увидеть своими глазами ситуацию на местах».

Рау отметил, что для польского председательства особенно важно то, в каких условиях живет гражданское население в пораженных конфликтами районах. Этот вопрос будет также в фокусе его поездки в Украину.

В ходе заседания Постоянного совета действующий председатель ОБСЕ Рау заявил, что ОБСЕ должна сфокусировать свои усилия на мирном урегулировании «конфликта в и вокруг Украины» в соответствии с Минскими договоренностями и с полным уважением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Польша 1 января начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.