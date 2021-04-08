Apple придется отложить выход новых iPad и MacBook из-за нехватки комплектующих

Компания Apple столкнулась с нехваткой компонентов, что повлияло на план выхода новых устройств из Купертино. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на аналитический отчет.

Дефицит электронных компонентов повлиял на подготовку к производству ноутбуков MacBook и планшетов iPad 2021 года. У первых есть проблема с печатными платами, у вторых наблюдается нехватка дисплеев.

Источники в отрасли указывают, что проблемы в цепочке поставок заставили Apple перенести часть заказов на компоненты для продуктов с первой половины этого года на вторую. Возможно, этот фактор повлияет и на дату презентации гаджетов.

Затруднения с поставками электронных компонентов пока не коснулись производства iPhone текущего поколения. Однако инсайдеры считают, что это может вскоре произойти и со смартфонами из Купертино.