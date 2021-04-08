Государство продало первые лицензии на залы игровых автоматов

Первые две лицензии на залы игровых автоматов получило ООО «ГЕЙМДЕВ», в бюджет всего поступило 18 миллионов гривен.

Об этом сообщает Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

По данным комиссии, поступления средств подтвердила Государственная казначейская служба Украины. Каждая из лицензий стоит 9 млн гривен.

«Так в киевской гостинице „Турист“, харьковском отеле „Харьков“ и запорожской гостинице „hotel INTOURIST“ будут размещены первые легальные залы игровых автоматов», — добавили в КРАИЛ.