Ивано-Франковская область завтра может перейти из «красной» сразу в «желтую» зону

Ивано-Франковская область уже завтра может перейти в «желтую» зону адаптивного карантина. При этом в ближайшие два дня из «красной» зоны может выйти Закарпатская область.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире «Украина 24».
«Ивано-Франковская область, скорее всего, завтра будет выведена из „красного“ уровня. Они достигли показателей, которые позволяют перевести их в „желтую“ зону. Закарпатская область — через день — два также выйдет из „красного“ уровня. То есть мы видим стабилизацию процесса на западе страны», — заявил он.
Ляшко подчеркнул, что в среднем выход к показателям «желтой» зоны у регионов занимает 3-4 недели.
Напомним, в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом. В Министерстве здравоохранения отметили, что эти регионы могут скоро выйти из «красной» зоны карантина.
В то же время Запорожская и Хмельницкая области перейдут в «красную» зону с 9 апреля.
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