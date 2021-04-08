Ивано-Франковская область завтра может перейти из «красной» сразу в «желтую» зону

Ивано-Франковская область уже завтра может перейти в «желтую» зону адаптивного карантина. При этом в ближайшие два дня из «красной» зоны может выйти Закарпатская область.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире «Украина 24».

«Ивано-Франковская область, скорее всего, завтра будет выведена из „красного“ уровня. Они достигли показателей, которые позволяют перевести их в „желтую“ зону. Закарпатская область — через день — два также выйдет из „красного“ уровня. То есть мы видим стабилизацию процесса на западе страны», — заявил он.

Ляшко подчеркнул, что в среднем выход к показателям «желтой» зоны у регионов занимает 3-4 недели.

Напомним, в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом. В Министерстве здравоохранения отметили, что эти регионы могут скоро выйти из «красной» зоны карантина.

В то же время Запорожская и Хмельницкая области перейдут в «красную» зону с 9 апреля.