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Глава НАБУ Артем Сытник в этой стране уже слишком многих «достал», - политолог

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Глава НАБУ Артем Сытник в этой стране уже слишком многих «достал», - политолог

В том, что даже лояльный НАБУ Высший антикорсуд на прошлой неделе отказал детективам в продлении сроков предварительного расследования по делу «судей Окружного админсуда», вина, прежде всего, самого НАБУ. Так считает политолог, председатель правления Института украинской политики Кость Бондаренко.

«НАБУ в последнее время перестало обращать внимание на разного рода юридические обоснования и на юридическую процедуру. Такое впечатление, что, чувствуя, что у Сытника ускользает земля под ногами, они «клепают» дела спустя рукава. Это первый момент. Второй момент — очень многие структуры начинают понимать, что НАБУ в таком виде, в котором оно сегодня существует под руководством Сытника, уже просто перестало играть какую-то конструктивную роль. Все просто ждут, когда Сытник уйдет в отставку - он держится лишь за счет внешней поддержки, а не за счет внутренних резервов. Если говорить по-простому, то Сытник очень многих в этой стране «достал», - полагает эксперт.

Доказать какую-то вину судей ОАСК, по мнению политолога, уже не получится.

«Потому что если есть состав преступления, то он очевиден, а если его нет, то натягивать сову на глобус в принципе не очень благодарное дело, и это видят и в судах тоже», - заявил Бондаренко.

В то же время он не исключает, что будет попытка возбудить дело против судей ОАСК и в третий раз по какой-то другой статье.

«В нашей стране возможно все, что угодно. Возбудить дело могут даже за переход дороги на красный свет, если есть на то политическая воля. В данной ситуации все будет зависеть от политической конъюнктуры и политической воли», - полагает эксперт.

В «деле ОАСК» эксперт видит попытки Запада установить внешний контроль над системой админсудов.

«Суды должны быть независимыми и точка! Независимыми не только от Офиса президента, но и от посольства США в Украине. И данное дело как является одним из таких индикаторов того, насколько наши суды готовы принимать независимые решения. Когда на них начинают давить различные структуры внешнего управления они, очевидно, понимают, что значит внешний контроль над ними», - заявил эксперт.

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По его мнению, в противостоянии украинских судов и западных структур важна позиция президента Владимира Зеленский.

«Президент является гарантом независимости страны и для него поддержка независимости украинских судов является просто делом чести. Потому что если он будет поддерживать здесь Запад, то, соответственно, возникнет вопрос относительно того, а является ли он гарантом той самой независимости, гарантом суверенитета», - убеждён политолог.

НАБУ, ВАКС, ОАСК
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