Сеть «АТБ» оштрафуют за покупателей без масок

Госпродпотребслужба оштрафует сеть «АТБ» за нарушение противоэпидемических мер и разрешение пускать в магазины сети людей без масок, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Мы получили информацию, что „АТБ“ внутренним распоряжением отменило запрет пускать в магазин людей без маски. Мы попросили Госпродпотребслужбу проверить эти „внутренние процедуры“, поскольку законодательство запрещает запускать людей без масок в магазины и обслуживать их на кассе», — сказал он журналистам в субботу.

Ляшко сообщил, что по итогам проверки Госпродпотребслужба привлечит «АТБ» к ответственности.

«Мы понимаем, что нельзя штрафовать магазин за то, что покупатель снял маску в середине магазина, но допуск в магазин и обслуживание на кассе без надетой маски — это нарушение карантинных ограничений. За это должны быть привлечены к ответственности. Госпродпотребслужба привлечет», — сказал он.