Мацола в суде пытается разорвать спонсорский контракт национальной сборной по футболу c Carlsberg Ukraine

Пивоварня «Перша приватна броварня» (ППБ) львовского предпринимателя Андрея Мацолы в судебном порядке добивается расторжения контракта между национальной сборной по футболу и ее новым спонсором — компаний «Калсберг Украина».

Об этом сказано в постановлении Хозяйственного суда города Киев.

В рамках иска ППБ потребовала запретить своему прямому конкуренту CarlsbergUkraine использовать на продукции упоминания о спонсорской поддержке национальной команды.

Мотивировано такое требование тем, что ППБ, как прежний спонсор сборной, якобы имел преимущественное право на подписание нового контракта. Но статус спонсора сборной Украины по футболу ППБ утратила в конце прошлого года по истечению действия договора, так и выполнив всех взятых на себя финансовых обязательств перед командой. Львовская пивоварня завершила контракт в статусе должника, что, по мнению ответчиков иска, лишает ее каких-либо преимуществ.

«Перша приватна броварня» прямо мотивирует свои действия тем, что считает Carlsberg своим конкурентом. В иске она не указывает размеров материального вреда из-за утраты спонсорского статуса национальной сборной. Ведь контракт с ППБ, не смотря на долги, не был расторгнут досрочно. Поэтому свои требования львовская пивоварня называет исключительно «неимущественными».

Новый спонсор, в свою очередь, настаивает на том, то подписал соглашение о спонсорской поддержке национальной команды без каких-либо нарушений. Произошло это только в январе 2021 года.

Напомним, в прежние годы Мацола активно кредитовал ППБ у Европейского банка реконструкции и развития. Вследствие этого, ЕБРР стал собственником части пивоварни в размере 22%.

Также напомним, что «Перша приватна броварня» и раньше была замечена в конкурентных войнах с коллегами по рынку. В 2018 году, компания, например выпустила хард-лимонада под ТМ Hard Citrus, которая практически дублировала ТМ компании «Оболонь» — Hardmix Citrus.