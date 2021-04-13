Войти
Зеленский считает, что Россия на Донбассе «тестирует» Запад
позиция
Зеленский считает, что Россия на Донбассе «тестирует» Запад
Россия работает над отказом от западных платежных систем
соседи
Россия работает над отказом от западных платежных систем

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

резонанс
RSS

Мацола в суде пытается разорвать спонсорский контракт национальной сборной по футболу c Carlsberg Ukraine

319
Мацола в суде пытается разорвать спонсорский контракт национальной сборной по футболу c Carlsberg Ukraine

Пивоварня «Перша приватна броварня» (ППБ) львовского предпринимателя Андрея Мацолы в судебном порядке добивается расторжения контракта между национальной сборной по футболу и ее новым спонсором — компаний «Калсберг Украина».

Об этом сказано в постановлении Хозяйственного суда города Киев.

В рамках иска ППБ потребовала запретить своему прямому конкуренту CarlsbergUkraine использовать на продукции упоминания о спонсорской поддержке национальной команды.

Мотивировано такое требование тем, что ППБ, как прежний спонсор сборной, якобы имел преимущественное право на подписание нового контракта. Но статус спонсора сборной Украины по футболу ППБ утратила в конце прошлого года по истечению действия договора, так и выполнив всех взятых на себя финансовых обязательств перед командой. Львовская пивоварня завершила контракт в статусе должника, что, по мнению ответчиков иска, лишает ее каких-либо преимуществ.

«Перша приватна броварня» прямо мотивирует свои действия тем, что считает Carlsberg своим конкурентом. В иске она не указывает размеров материального вреда из-за утраты спонсорского статуса национальной сборной. Ведь контракт с ППБ, не смотря на долги, не был расторгнут досрочно. Поэтому свои требования львовская пивоварня называет исключительно «неимущественными».

Новый спонсор, в свою очередь, настаивает на том, то подписал соглашение о спонсорской поддержке национальной команды без каких-либо нарушений. Произошло это только в январе 2021 года.

Читайте также: Комитет Рады предлагает снизить цену на электроэнергию

Напомним, в прежние годы Мацола активно кредитовал ППБ у Европейского банка реконструкции и развития. Вследствие этого, ЕБРР стал собственником части пивоварни в размере 22%.

Также напомним, что «Перша приватна броварня» и раньше была замечена в конкурентных войнах с коллегами по рынку. В 2018 году, компания, например выпустила хард-лимонада под ТМ Hard Citrus, которая практически дублировала ТМ компании «Оболонь» — Hardmix Citrus.

суд, Carlsberg, Перша приватна броварня, сборная Украины
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 13 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Пятый выпуск «Паломницы»: можно ли научиться милосердию?

В русском языке слово «милостыня» и «подаяние», являются синонимами, и зачастую употребляются вместе «подаяние милостыни». На английский язык два эти слова переводятся одинаково - «alms-giving». Но в новом фильме Оксана Марченко использует именно слово «милостыня», а не «подаяние». И этот, на первый взгляд второстепенный семантический аспект играет колоссальную роль.
Эдуард Долгачев
Эдуард Долгачев
журналист

«Пора валить!» Как невинная фраза из переписки стала сигналом для избирателей

Что должен подумать простой украинец, если депутат от партии власти, которая отвечает за все происходящее в Украине, прямо пишет «нужно ВАЛИТЬ из ЭТОЙ страны»? Простой украинец сделает вывод, что даже депутат от «Слуги народа» - т.е. представитель политической элиты – оценивает результаты политики Зеленского и «зеленых» как «ужас-ужас-ужас». Ну а в самом деле как можно оценивать результаты деятельности ЭТОЙ власти?
Дмитрий Скворцов
Дмитрий Скворцов
публицист

Мастер-класс любви

После просмотра становится четче понятна важная истина: мы все одинаково любимы Создателем нашим. И каждый на своём месте способен творить как добро, так и зло. По мере сил и возможностей. Своим фильмом Оксана Марченко призывает творить добро. Но считает, что это не возможно, если прежде не полюбим друг друга. И демонстрирует мастер-класс любви. Не мимимишной. А действенной.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016