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Комитет Рады предлагает снизить цену на электроэнергию

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Комитет Рады предлагает снизить цену на электроэнергию

Энергетический комитет ВР рекомендовал парламенту принять проект постановления о принятии неотложных мер с целью снижения цены на электроэнергию и тарифов на услуги распределения природного газа.

Об этом сообщается на сайте Рады.

«Члены комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг на своем заседании 13 апреля обсудили три проекта постановлений, которые парламент должен рассмотреть на внеочередном заседании.

По результатам обсуждения Комитет рекомендует Верховной Раде принять проект постановления Верховной Рады об обращении к Кабинету Министров о принятии неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию и тарифов на услуги распределения природного газа (№ 4587)», — говорится в сообщении.

Документом предлагают рекомендовать Кабмину безотлагательно, в течение трех календарных дней со дня вступления в силу постановления, утвердить фиксированные цены (тарифы) на электроэнергию для бытовых потребителей, определенных в Приложении 3 к Положению о возложении ПСО на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии.

В частности, предлагается:

  • установить льготную фиксированную цену на электрическую энергию для бытовых потребителей в зависимости от объема потребления, а именно для бытовых потребителей, потребляющих электрическую энергию до 100 кВт/ч в месяц, установить льготную цену на электрическую энергию в размере 0,90 грн за 1 кВт/ч;
  • установить льготную фиксированную цену на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций, в размере 70 процентов действующего тарифа для соответствующей группы населения;
  • установить льготную фиксированную цену на электрическую энергию для домов, оборудованных отопительными электроустановками и негазифицированных домов (за объем потребленный до 3000 кВт/ч по 0,90 грн за 1 кВт/ч);
  • установить льготную фиксированную цену (тариф) на электрическую энергию для многодетных, приемных семей и домов семейного типа (0,90 грн за 1 кВт/ч);
  • установить льготную фиксированную цену (тариф) на электрическую энергию для общежитий, которые рассчитываются по общему расчетному средству учета (0,90грн за 1 кВт/ч).

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании парламентариев 13 апреля. На нем депутаты рассмотрят предложения по льготному тарифу на электроэнергию для населения за первые 100 кВт ч и снижение тарифов на электроэнергию и услуги распределения газа.

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Кабмин ранее отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт.ч для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.

электроэнергия, Верховная Рада
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