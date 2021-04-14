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Умер «аферист века», создатель одной из крупнейших финансовых пирамид Бернард Мэдофф

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Умер «аферист века», создатель одной из крупнейших финансовых пирамид Бернард Мэдофф

Организатор одной из крупнейших в истории финансовых пирамид Бернард Мэдофф умер в тюрьме в возрасте 82 лет, сообщает AP со ссылкой на источник. В 2009 году американского бизнесмена приговорили к 150 годам заключения, он отбывал наказание в штате Северная Каролина.

По данным собеседника AP, смерть господина Мэдоффа наступила предположительно от естественных причин. Летом 2019 года адвокаты бизнесмена настаивали на его освобождении из тюрьмы, обосновывая это тем, что у него была почечная недостаточность в последней стадии и другие хронические заболевания. Запрос защиты суд отклонил.

Бернард Мэдофф в 1960 году основал фонд Bernard L. Madoff Investment Securities, на деле оказавшийся финансовой пирамидой. От действий фонда пострадали около 3 млн человек по всему миру, потерявшие в общей сложности $64,8 млрд. Бизнесмен возглавлял фонд вплоть до своего ареста в декабре 2008 года.

«Аферист века» в июне 2009 года был приговорен к 150 годам тюрьмы. На тот момент ему исполнился 71 год. В суде он признался, что в течение 20 лет обманывал инвесторов и регуляторов. Он не совершал никаких сделок, а просто перечислял все деньги с одного банковского счета на другой, выдавая средства по требованию клиентов в виде «прибыли». В списке обманутых инвесторов оказались не только самые состоятельные граждане США и знаменитости, но и крупнейшие мировые банки.

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По приговору суда он был обязан вернуть пострадавшим почти 171 миллиард долларов возмещения, но федеральным властям удалось найти активы лишь чуть более чем на 4 миллиарда долларов. При ущербе почти в 65 миллиардов долларов афера Мэдоффа считается крупнейшей в истории.

афера, финансовая пирамида, Бернард Мэдофф
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