Полиция разоблачила банду с многомиллионным оборотом, изготавливающую фальшивые дипломы

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая изготовляла фальшивые документы об образовании.

Об этом сообщает МВД.

В ходе расследования в полицию Львовской области поступила информация, в частности от Генерального консульства Чешской Республики во Львове, о поддельных документах об образовании для получения долгосрочных рабочих виз и разрешений на проживание. Установлено, что консульство получило около 100 заявлений на долгосрочные визы и разрешения на проживание, в которых заявители прилагали заведомо поддельные документы об образовании.

Выяснилось, что в состав преступной группы, действовавшей на территории Украины, вошли около 10 человек. Среди организаторов — 40-летний киевлянин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Большинство участников группы — жители Киева и Киевской области.

Злоумышленники разработали план изготовления и сбыта заведомо поддельных документов о среднем, среднем специальном и высшем образовании (аттестатов/дипломов/свидетельств/сертификатов, приложений с оценками к ним) с подробным распределением ролей каждого участника группы.

Для осуществления преступной деятельности создали несколько сайтов, где «клиенты» осуществляли заказ поддельных дипломов. На сайтах разместили информацию о предоставлении платных услуг по изготовлению заведомо поддельных документов об образовании, выданных от имени любых учебных заведений на территории Украины и по любым специальностям/квалификациям/профессиям.

Звонки от заказчиков через сайт принимал «оператор». Он предоставлял информацию клиентам об услугах, их стоимости. После оформления заявки обрабатывались «менеджером», с которым заказчики обсуждали все детали. Доставку осуществляли курьеры из состава преступной группы, через почтовые отделения или самовывозом в пределах Киева. Также в группу были привлечены лица, которые предоставляли в пользование личные банковские счета для перевода и снятия денег за «услуги».

Стоимость изготовления заведомо поддельных документов об образовании, датированных до 2000 года, составляла 7500 гривен, а после 2000 года — 12500 гривен. При этом для принятия заказа в работу покупатель обязательно вносил предоплату в размере 5% от общей стоимости услуг, перечисляя эти средства на банковские счета злоумышленников.

В 2019-2020 годах преступная группа обогатилась на 26,1 млн грн.

В апреле работники Департамента миграционной полиции Национальной полиции Украины, управления миграционной полиции Львовской, Киевской областей и города Киева совместно со следователями ГУНП во Львовской области с привлечением спецназа полиции Львовщины и при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры провели в Киеве 12 одновременных санкционированных обысков.

В ходе обысков обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в частности макеты и готовые поддельные документы, материалы и техника для их изготовления, «черновые» записи, деньги, мобильные телефоны, банковские карты, ноутбуки, флэш-носители.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении.