Войти
Байден поговорил с Путиным про Украину и предложил личную встречу
дружба народов
Байден поговорил с Путиным про Украину и предложил личную встречу
Зеленский считает, что Россия на Донбассе «тестирует» Запад
позиция
Зеленский считает, что Россия на Донбассе «тестирует» Запад

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Вывода ВСП нет, законных оснований для ликвидации ОАСК нет, новых судей назначать некому, – эксперт

395
Вывода ВСП нет, законных оснований для ликвидации ОАСК нет, новых судей назначать некому, – эксперт

Ликвидацию Окружного административного суда Киева в пояснительной записке к своему вчерашнему законопроекту № 5369 президент объяснил петицией на своём сайте. Среди законных оснований для ликвидации судов нет такого основания как петиция на сайте президента. Также, внося законопроект о ликвидации ОАСК, Владимир Зеленский не получил необходимое по закону заключение Высшего совета правосудия.

Об этом у себя в Facebook написала политолог Елена Дьяченко.

«Ликвидацию Окружного административного суда Киева в пояснительной записке к своему вчерашнему законопроекту № 5369 президент объяснил петицией на сайте президента. Стоит ли упоминать, что среди законных оснований для ликвидации судов нет такого основания как петиция на сайте президента, а есть изменение территориального устройства страны, изменение карты судов законом о судоустройстве (чего не происходило), либо бюджетная экономия, но и ею тоже ликвидацию ОАСК не пытались обосновать», — отмечает эксперт.

«Получив петицию, пишет президент, он сразу обратился за выводом в ВСП. Тут стоит отметить, что обязательное консультативное заключение на вчерашнему законопроекту президента „Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду“ ВСП еще не давал (либо он еще не опубликован), а дал полтора месяца назад на законопроект об объединении ОАСК с Киевским окружным административным судом в один общий суд Киева и области „Про ліквідацію та утворення окружних адміністративних судів, юрисдикція яких поширюється на територію Київської області та міста Києва“. То есть обязательного вывода ВСП на законопроект нет, но в пояснительной записке президент пишет, что есть, и что ВСП в целом не против.

И Высшей квалификационной комиссий судей, которая назначает судей, тоже нет, то есть назначить судей в новый суд, создаваемый президентом на месте ОАСК, сейчас некому», — отмечает Дьяченко.

Таким образом, одна приходит к выводу, что законных оснований для ликвидации ОАСК нет, вывода ВСП нет и ВККС тоже нет.

«Суды у нас ликвидируются, „потому что петиция“ (согласно пояснительной записке президентского законопроекта), а КСУ заблокирован, „в честь седьмой годовщины Майдана“ (это цитата из Указа президента). Ну и кто-то рассказал президенту, что такие его действия повысят к нему доверие граждан», — возмущается политолог.

Читайте также: В Европе первая страна полностью отказалась от вакцины AstraZeneca

Как сообщалось, 13 апреля Зеленский внёс в Верховную Разу как неотложный проект закона «О ликвидации Окружного административного суда города Киева» в связи с его неэффективностью и отсутствием доверия со стороны украинцев.

После этого глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк написал в Фейсбук, что спокойно относится данному решению. При этом он считает, что за этим решением стоят иностранцы и проплаченные ими активисты, которые всё больше управляют украинским государством.

В пресс-службе ОАСК, в свою очередь, заявили, что многочисленные публикации в СМИ о низком рейтинге доверия населения к судам не соответствуют действительности, и что суды находятся под давлением негативной информационной кампании в СМИ.

Позже на сайте на сайте Верховной Рады появился текст президентского законопроекта № 5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда.

Владимир Зеленский, ОАСК
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 15 апреля 2021
Среда, 14 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Если завтра война, кто же наши друзья?

Сегодня не только в информационном, но и экспертном поле Украины среди прочих весьма активно продвигаются два тезиса: Первый - Вашингтон поддержит Украину в случае военного столкновения с Россией. Второй - Вашингтон дал добро на военную операцию на Донбассе. Они опасны уже по отдельности: первый - заведомо ложный, а второй является ошибочной экстраполяцией готовности Вашингтона извлекать из обострения украино-российского противостояния собственные политические дивиденды (например, блокирование «Северного Потока-2»). А вот вместе взятые они представляют собой смертельно опасную гремучую смесь.
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Пятый выпуск «Паломницы»: можно ли научиться милосердию?

В русском языке слово «милостыня» и «подаяние», являются синонимами, и зачастую употребляются вместе «подаяние милостыни». На английский язык два эти слова переводятся одинаково - «alms-giving». Но в новом фильме Оксана Марченко использует именно слово «милостыня», а не «подаяние». И этот, на первый взгляд второстепенный семантический аспект играет колоссальную роль.
Эдуард Долгачев
Эдуард Долгачев
журналист

«Пора валить!» Как невинная фраза из переписки стала сигналом для избирателей

Что должен подумать простой украинец, если депутат от партии власти, которая отвечает за все происходящее в Украине, прямо пишет «нужно ВАЛИТЬ из ЭТОЙ страны»? Простой украинец сделает вывод, что даже депутат от «Слуги народа» - т.е. представитель политической элиты – оценивает результаты политики Зеленского и «зеленых» как «ужас-ужас-ужас». Ну а в самом деле как можно оценивать результаты деятельности ЭТОЙ власти?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016