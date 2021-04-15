В МИД Франции заявили, что поддержка ЕС не означает вступление Украины в союз

Поддержка Евросоюзом Киева в отношениях с Москвой не означает вступления Украины в ЕС. Об этом заявил в четверг госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

«Можно иметь хорошие отношения с Украиной, можно поддерживать ее, — сказал Бон в эфире радиостанции Radio-G France. — Мы это делаем в ее сложной ситуации в отношениях с Россией, но это не означает вступления в ЕС».

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкому изданию «Господарске новины» заявил, что «Украина должна получить от Европейского союза конкретный сигнал о возможности вступления страны в организацию», а «украинский народ может многое дать Европе».

16 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон примет Зеленского за рабочим завтраком.