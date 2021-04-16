ПриватБанк выставят на продажу

Доля государства на банковском рынке Украины через пять лет должна снизиться с 55% до 25%. Государственный ПриватБанк будет продан.
Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сказал в интервью изданию Global Capital.
«Согласно нашим планам, крупнейший банковский актив Украины — ПриватБанк, вскоре выставят на продажу», — сказал он.
По его словам, банковский сектор Украины обладает значительным потенциалом для международных инвесторов.
«Мы считаем, что приватизация ПриватБанка, которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС», — заявил Шевченко.
Глава НБУ считает, что процесс приватизации поможет украинской банковской системе обрести большую независимость и будет способствовать работе банков в соответствии с рыночными принципами.
«Надеемся, что через пять лет доля государства на банковском рынке упадет с 55% до 25%», — добавил он.
Напомним, что ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну.
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