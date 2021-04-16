Боррель хочет лично посетить Украину и поехать на Донбасс

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель хочет приехать в Украину с посещением линии соприкосновения на востоке страны, сообщили сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники в Брюсселе.
Боррель с момента вступления в должность уже дважды посещал Украину. Однако в настоящее время активность главы европейской дипломатии ограничена по причине пандемии, которая длится уже тринадцать месяцев.
«Один раз предполагалось, что он поедет на линию соприкосновения, но по причине пандемии поездка была сокращена. Он действительно хочет поехать в Украину и на линию соприкосновения, увидеть собственными глазами, какова ситуация в отношении этого огромного и важного кризиса для Украины и конфликта для ЕС», — констатировал европейский дипломат, которого цитирует Интерфакс.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016