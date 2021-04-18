Украина поддержала решение Чехии о высылке 18 российских дипломатов

Украина полностью поддерживает решение чешского правительства о высылке из страны 18 российских дипломатов, принятого после обнародования информации о причастности разведки РФ, сотрудниками которой, по версии Праги, на самом деле являются указанные дипломаты, к взрыву склада оружия в Чехии в 2014 году.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье.

«Украина поддерживает ответ Чехии, поскольку чешские правоохранительные органы подтвердили причастность России к массовому взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, который привел к гибели людей. Мы в Украине слишком хорошо знаем злонамеренные методы России. Такие действия не должны оставаться безнаказанными», — подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось, чешские власти высылают из страны 18 дипломатов посольства РФ в Праге, связанных с российской военной разведкой.

«Чехия высылает всех дипломатов посольства России в Праге, связанных с российской военной разведкой. Всего — 18 человек. Причиной являются результаты расследования, которые свидетельствуют о причастности сотрудников ГРУ к взрыву склада оружия в Чехии в 2014 году», — сообщил посол Украины в Чешской республике Евгений Перебейнос.

Позднее стало известно, что чешская полиция объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Речь идет о тех же людях, которых в Великобритании в 2018 году обвинили в причастности к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.