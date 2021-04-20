Число уезжающих из РФ ученых увеличилось в пять раз с 2012 года

С 2012 года в пять раз увеличилось количество ученых и высококвалифицированных специалистов, уезжающих из России, сообщил главный ученый секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин. По его словам, только за последние три года число ученых в стране сократилось на 30 тыс., и в итоге Россия не может выполнить показатели нацпроекта «Наука», который ставил задачей увеличить число специалистов. В числе рисков для российских ученых он назвал, в частности, недостаток финансирования.

О продолжающемся снижении количества исследователей Долгушкин рассказал на общем собрании членов РАН. По его мнению, «не последнюю роль» в сокращении числа ученых играет «не уменьшающийся отток» за рубеж. "Число ежегодно выезжающих за границу специалистов не уменьшилось, и с 2012 года с 14 тыс. увеличилось до почти 70 тыс. человек«,— рассказал секретарь РАН, которого цитирует ТАСС.

Как отметил Николай Долгушкин, сейчас Россия — единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд сокращается число ученых. В 1990 году Россия занимала первое место в мире по числу ученых, но с тех пор их количество снизилось с 992 тыс. до 348 тыс., то есть на 65%, уточнил академик.

Согласно целям нацпроекта «Наука», число ученых в России за три года должно было увеличиться на 35 тыс. человек. "Три года назад, РФ находилась еще на четвертом месте в мире по количеству исследователей. Сегодня она находится на шестом. За эти три года количество исследователей у нас уменьшилось на 30 тыс.«,— рассказал секретарь РАН.

Как считает Николай Долгушкин, есть три главных риска для российской науки: недостаток финансирования науки, отсталая инфраструктура и третий, самый главный — «кадровый, интеллектуальный потенциал».