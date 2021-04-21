Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину для экстренного применения

Министерство здравоохранения Украины 20 апреля зарегистрировало вакцину AstraZeneca-SKBio против COVID-19 корейского производства для экстренного медицинского применения, сообщило ведомство в Facebook в среду.

Согласно сообщению, AstraZeneca-SKBio разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca производится в Республике Корея (SK Bioscience Co. Ltd) и имеет торговое название AstraZeneca-SKBio. Вакцину для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Разрешение на ее использование дали также Великобритания, Европейский Союз, Индия и Канада.

Как сообщалось, 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio поставят в Украину в четверг, 22 апреля через глобальный механизм COVAX.

В Украине уже проходит иммунизация вакциной AstraZeneca / Covishield, изготовленной индийским Институтом сыворотки крови. Все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, являются взаимозаменяемыми.