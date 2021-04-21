Российский суд постановил взыскать крупную сумму с украинской «Мотор Сич»

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение нижестоящей инстанции, которая по иску АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова», входящего в «Вертолеты России» «Ростеха», взыскал около 42 миллионов российских рублей с украинской компании «Мотор Сич» якобы за незаконное использование серии товарных знаков "Ми«/Mi.

Как следует из опубликованного в среду постановления суда, апелляционный суд отклонил жалобу ответчика на принятое в январе решение арбитражного суда Москвы. При этом суд удовлетворил апелляцию истца и расширил запрет на использование ответчиком спорных брендов на категорию товаров «транспортные средства». Первая инстанция запретила их использовать только для категории услуг «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств».

Истцу принадлежит в РФ девять товарных знаков "Ми«/Mi, «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», MIL Moscow Helicopter Plant. В иске, поданном в декабре 2019 года, говорилось, что «Мотор Сич» позиционирует услугу модернизации вертолета Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ как создание нового типа вертолета, при этом используя на своем сайте обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB для рекламы своих товаров и услуг.

«Мотор Сич» иск не признал, сославшись на принцип исчерпания права. По его мнению, он не нарушает права истца на товарные знаки, поскольку модифицирует произведенные самим истцом вертолеты Ми-8. Первая инстанция согласилась с доводами истца частично. Суд пришел к выводу, что ответчик не производит категорию товаров «транспортные средства», но в то же время нарушает его права на бренды для категории услуг «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств».

Апелляционный суд, однако, решил, что термины «модернизация» и «модификация» относятся в большей степени к созданию продукции. В данном случае улучшение характеристик воздушного судна является изготовлением нового типа воздушного судна, а не ремонтом или техническим обслуживанием, отметил суд.

«Мотор Сич» разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели, промышленные газотурбинные установки. Его продукция эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.