Войти
Шмыгаль обещает удешевить билеты на внутренние авиаперевозки
инициатива
Шмыгаль обещает удешевить билеты на внутренние авиаперевозки
Вакцина от COVID-19 стала доступной для всех американцев старше 16 лет
резонанс
Вакцина от COVID-19 стала доступной для всех американцев старше 16 лет

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

Российский суд постановил взыскать крупную сумму с украинской «Мотор Сич»

187
Российский суд постановил взыскать крупную сумму с украинской «Мотор Сич»

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение нижестоящей инстанции, которая по иску АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова», входящего в «Вертолеты России» «Ростеха», взыскал около 42 миллионов российских рублей с украинской компании «Мотор Сич» якобы за незаконное использование серии товарных знаков "Ми«/Mi.

Как следует из опубликованного в среду постановления суда, апелляционный суд отклонил жалобу ответчика на принятое в январе решение арбитражного суда Москвы. При этом суд удовлетворил апелляцию истца и расширил запрет на использование ответчиком спорных брендов на категорию товаров «транспортные средства». Первая инстанция запретила их использовать только для категории услуг «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств».

Истцу принадлежит в РФ девять товарных знаков "Ми«/Mi, «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», MIL Moscow Helicopter Plant. В иске, поданном в декабре 2019 года, говорилось, что «Мотор Сич» позиционирует услугу модернизации вертолета Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ как создание нового типа вертолета, при этом используя на своем сайте обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB для рекламы своих товаров и услуг.

«Мотор Сич» иск не признал, сославшись на принцип исчерпания права. По его мнению, он не нарушает права истца на товарные знаки, поскольку модифицирует произведенные самим истцом вертолеты Ми-8. Первая инстанция согласилась с доводами истца частично. Суд пришел к выводу, что ответчик не производит категорию товаров «транспортные средства», но в то же время нарушает его права на бренды для категории услуг «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств».

Апелляционный суд, однако, решил, что термины «модернизация» и «модификация» относятся в большей степени к созданию продукции. В данном случае улучшение характеристик воздушного судна является изготовлением нового типа воздушного судна, а не ремонтом или техническим обслуживанием, отметил суд.

Читайте также: Назван лучший автомобиль 2021 года

«Мотор Сич» разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели, промышленные газотурбинные установки. Его продукция эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.

Россия, Мотор Сич
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 21 апреля 2021
Вторник, 20 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

«Дело Дудкина» - старт или финал истории про политические репрессии?

Зеленскому & Co стоит вспомнить, кто посоветовал начать «маленькую победоносную войну» против экспертов и политологов. Потому что этот «советчик» по факту посоветовал наступить на грабли. В результате, даже проплаченные блогеры и эксперты теперь эту власть боятся и ненавидят.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Зачем ликвидируют Окружной админсуд Киева

На прошлой неделе президент инициировал ликвидацию Окружного административного суда города Киева. И создание на его базе Киевского городского окружного административного суда. Зачем, в чем смысл этой реорганизации с перестановкой нескольких слов в названии суда? Две причины – первая, власти не нравятся решения действующего суда, вторая – есть обязательства перед МВФ «рационализировать возможности административных судов приостанавливать действие решений государственных органов национального уровня».
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Чтобы спастись, нужно всего лишь начать действовать

«Чтобы спастись, нужно всего лишь начать действовать». Эта цитата из культового американского фильма «Пролетая над гнездом кукушки» актуальна в наше время как никогда. Пандемия коронавируса в мире дала четкое понимание многим, что друзья и партнеры - это хорошо, но, когда речь идет о спасении жизни и выживании экономики, каждый сам за себя. И это именно тот случай, когда главная цель оправдывает любые средства и действия.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016