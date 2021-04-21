Кабмин решил выдать денежную помощь аграриям

Кабинет министров усилил помощь фермерским хозяйствам. Аграрии смогут получить субсидию в сумме 5 тысяч гривен на гектар.

Об этом заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

«Аграрии смогут получить субсидию в сумме 5000 гривен на гектар для развития небольших семейных ферм. В то же время общая сумма не превышает 100 тысяч гривен на одно хозяйство», — отметил премьер-министр.

Таким образом, правительство увеличило размер государственной субсидии новосозданным фермерским хозяйствам на единицу обрабатываемых угодий.

«Это решение направлено на обеспечение равных условий на рынке по привлечению дешевых ресурсов для развития и становления фермерских хозяйств», — заявил Шмыгаль.

Напомним, в конце февраля президент Владимир Зеленский подписал закон о снижении ставки НДС для аграриев с 20% до 14% от чего выиграли прежде всего крупные хозяйства.