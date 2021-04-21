В Кремле назвали «красные линии» для Запада

Вмешательство во внутренние дела России, включая выборы или другие политические процессы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов будут «красными линиями» для России, о которых сказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Что касается „красных линий“, то они очевидны. В первую очередь, это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней по недопущению вмешательств кого-то извне, будь то наши выборы или другие внутриполитические процессы, это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, недопущений ущемления экономических интересов нашей страны», — сказал он в эфире местного радио.

«Он предупредил Шерхана и прилипал», — добавил пресс-секретарь.