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Доктор Комаровский назвал лучшую вакцину для Украины

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Доктор Комаровский назвал лучшую вакцину для Украины

В условиях экономии вакцин для Украины лучшим вариантом был бы препарат Johnson & Johnson, поскольку эта вакцина показывает хорошие результаты уже при однократном введении.

Об этом заявил харьковский педиатр Евгений Комаровский с трибуны сессии Харьковского горсовета в качестве приглашенного специалиста, сообщает Укринформ.

«Все граждане должны получить по две дозы вакцины. Мнение о том, чтобы не прививать привитых или не делать вторую дозу, является следствием вынужденной экономии вакцины. Что касается выбора вакцины — если об этом речь — то в Украине лучшей была бы вакцина Johnson & Johnson, ибо она показывает хорошие результаты уже при однократном введении», — подчеркнул Комаровский.

По его словам, вакцина Sinovak отличается от других тем, что переносится легко, потому что похожа на привычные вакцины от гриппа. Однако она не имеет эффективности в промежуток времени между дозами, иммунитет возникает через две-три недели после второй дозы, что чревато ростом заболеваемости.

Комаровский также остановился на ситуации с прибывшей в Харьков три дня назад вакцине Pfizer.

«Хочу напомнить, что международные организации передали ее нам для целенаправленной вакцинации наиболее уязвимых слоев населения. И будет стыдно, если кто-то из депутатов привьется этой вакциной вне очереди. Сейчас в Харькове начали прививать китайской вакциной CoronaVac, и она тоже выполняет свою защитную роль», — пояснил Комаровский.

Он подчеркнул важность вакцинации для общества, в том числе и переболевших. «Меня спрашивают: что эффективнее — вакцинация или иммунитет после перенесенной болезни? Я настаиваю на том, что иммунитет, уровень антител, уровень клеточного иммунитета, который создается вакцинацией, гораздо выше, чем тот, который возникает после перенесенной болезни. Особенностью коронавируса является то, что люди, переболевшие легкими формами или даже без симптомов, являются главной средой для мутации инфекции», — отметил Комаровский.

По его словам, чтобы уберечься от коронавируса, нужно соблюдать правила гигиены: «Речь не только о мытье рук и применении антисептика. Прежде всего должны выполняться санитарные нормы в помещениях, включая детские сады и школы. Я бы хотел, чтобы и в горсовете были установлены датчики проверки содержания в воздухе кислорода, а также температуры и влажности. Уверяю, что температура плюс 18 лучше для здоровья, чем повсеместная температура в помещениях плюс 22 градуса. Если мы говорим о соблюдении дистанции, то, к примеру, в кафе, на открытой площадке это возможно, а на кухне заведения, где на площади в 10 кв. м одовременно находятся 10 человек, — нет».

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По мнению Комаровского, надо вакцинировать в первую очередь кассиров в магазинах и работников коммунальных предприятий, начиная с транспорта. Эскалатор в метро — место повышенной опасности в смысле инфицирования.

Он также не рекомендовал от каждого чиха применять антибиотики, «назначением которых сейчас грешат врачи, которые, подозреваю, работают на аптеку». «Остается обязательным пребывание на свежем воздухе и физические упражнения, чтобы активизировать природные защитные силы организма», — отметил доктор.

По мнению Комаровского, в Украине необходима уголовная ответственность за фальсификацию медицинских данных: «Имею в виду продажу справок о вакцинации и проведении ПЦР-тестов на коронавирус».

вакцина, Евгений Комаровский
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