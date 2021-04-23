В Венгрии будут пускать в рестораны и театры по паспортам вакцинации

В Венгрии на следующей неделе для тех, у кого есть паспорта вакцинации, откроются помещения ресторанов и кафе, театры, кино, гостиницы и другие общественные учреждения. Об этом рассказал премьер страны Виктор Орбан в интервью местным СМИ.
Уже в эту субботу, 24 апреля, в стране без ограничений будут открыты летние террасы кафе и ресторанов. На следующей неделе для провакцинированных откроются театры, цирки, кинотеатры, тренажерные залы, бассейны, общественные бани, библиотеки и трибуны на спортивных мероприятиях.
Сделать это, по словам венгерских властей, помогла вакцинация населения. Уже сейчас в Венгрии получили вакцину 3,5 млн человек из 9,7 млн населения. На следующей неделе число привитых от COVID-19 должно превысить 4 млн человек — свыше 40% населения.
Reuters отмечает, что столь высокого уровня вакцинации Будапешту удалось добиться благодаря массовым поставкам препаратов из-за рубежа, в том числе из Китая и России. Благодаря этому Венгрия скоро сможет делать прививки не только людям из группы риска, но также и гражданам моложе 18 лет и тем, кто живет за границей.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Венгрии с начала пандемии выявили свыше 760 тыс. случаев заражения COVID-19, умерли 26 тыс. человек. Как показывает статистика портала Worldometers, Венгрия находится на первом месте среди всех стран по уровню смертности от COVID-19 и на 21-м — по распространенности заболевания.
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