Штаб ООС предупредил о подготовке провокаций на Донбассе

По информации разведки операции Объединенных сил, 25 апреля российские наемники планируют проведение ряда провокаций против Украины с использованием вооружения и военной техники с нанесением маскировки типа «пиксель», которое используется подразделениями Вооруженных сил Украина, сообщает штаб ООС.
«Установлено, что одна из таких провокаций должна состояться на Дебальцевском направлении с привлечением наемников «Союза Добровольцев Донбасса», которые получили соответствующие указания от своих кураторов по имитации наступления на позиции 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса с целью разрушения инженерно-фортификационного оборудования лидирующих позиций и нанесения потерь подразделениям этой же бригады«,- говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.
Кроме того, отмечается, что не исключаются потери и среди гражданского населения.
«Вызывает возмущение цинизм руководства российских оккупационных войск, которым спланировано осуществление террористических актов во время проведения Пасхальной службы в одной из религиозных учреждений Московского патриархата, что может привести к массовым потерям среди прихожан», — добавили в штабе ООС.
Так, указанные действия могут позволить России обвинить Украину в пренебрежении моральными, религиозными принципами и «геноциде собственного народа», а также ввести на территорию Украины войска ВС РФ.
В свою очередь, командование Объединенных сил уверяет, что полностью придерживается Минских договоренностей, и вину за возможную эскалацию конфликта, а также гибель людей возлагает исключительно на руководство российских наемников.
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