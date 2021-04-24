Украина выразила поддержку президенту Молдовы в ситуации с КС

Украина поддерживает президента Молдовы Майю Санду в ситуации, которая сложилась вокруг Конституционного суда (КС) страны. Такую позицию в субботу озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Для Украины важна стабильная и проевропейская Молдова. Полностью поддерживаем демократически избранного президента Санду и молдавский народ в стремлении законными способами защитить верховенство права, не дать подорвать конституционный строй, реформы и европейский выбор», — написал он в Twitter.
Парламент Молдовы отозвал мандат главы КС Домники Маноле, которая была назначена по квоте законодательного органа. Депутаты также приняли декларацию, в которой обвинили в ангажированности судей КС, разрешивших президенту распустить парламент и инициировать досрочные выборы. В ответ Санду обвинила депутатов в узурпации власти, призвала своих сторонников к протестам, а силовиков — не подчиняться депутатам.
Позднее в пятницу КС приостановил решение парламента об отзыве мандата у Маноле и другие решения парламента.
Санду уже заявила, что Конституционный суд находится под охраной, а назначенный парламентом судья не имеет доступа в здание.
«То, что сделало парламентское большинство, абсолютно неконституционно (...) Мы не позволим узурпировать власть, а попытки преступного братства из парламента осуществить подрыв конституционного строя обречены на провал», — сказала Санду в эфире телеканала Moldova1.
По ее мнению, «парламент нарушает демократические процессы». «Он должен быть распущен и будет распущен. Это теперь поняли все», — сказала президент.
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