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Украина выразила поддержку президенту Молдовы в ситуации с КС

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Украина выразила поддержку президенту Молдовы в ситуации с КС

Украина поддерживает президента Молдовы Майю Санду в ситуации, которая сложилась вокруг Конституционного суда (КС) страны. Такую позицию в субботу озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Для Украины важна стабильная и проевропейская Молдова. Полностью поддерживаем демократически избранного президента Санду и молдавский народ в стремлении законными способами защитить верховенство права, не дать подорвать конституционный строй, реформы и европейский выбор», — написал он в Twitter.

Парламент Молдовы отозвал мандат главы КС Домники Маноле, которая была назначена по квоте законодательного органа. Депутаты также приняли декларацию, в которой обвинили в ангажированности судей КС, разрешивших президенту распустить парламент и инициировать досрочные выборы. В ответ Санду обвинила депутатов в узурпации власти, призвала своих сторонников к протестам, а силовиков — не подчиняться депутатам.

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Позднее в пятницу КС приостановил решение парламента об отзыве мандата у Маноле и другие решения парламента.

Санду уже заявила, что Конституционный суд находится под охраной, а назначенный парламентом судья не имеет доступа в здание.

«То, что сделало парламентское большинство, абсолютно неконституционно (...) Мы не позволим узурпировать власть, а попытки преступного братства из парламента осуществить подрыв конституционного строя обречены на провал», — сказала Санду в эфире телеканала Moldova1.

По ее мнению, «парламент нарушает демократические процессы». «Он должен быть распущен и будет распущен. Это теперь поняли все», — сказала президент.

Молдова, Дмитрий Кулеба, Майя Санду
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