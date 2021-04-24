Crew Dragon с международным экипажем пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится международный экипаж из четырех человек, в автоматическом режиме пристыковался к Международной космической станции, НАСА ведет прямую трансляцию.

Корабль стартовал во Флориде в пятницу. Crew Dragon пристыковался к МКС примерно в 5.08 по Североамериканскому восточному времени (около 12.08 по Киеву) в субботу.

На борту корабля находятся астронавты НАСА Роберт Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также французский и японские астронавты Тома Песке и Акихико Хосидэ.

Для созданного компанией SpaceX Илона Маска корабля Crew Dragon это второй регулярный рейс на МКС, а предварительный испытательный полет с двумя астронавтами состоялся в мае 2019 года.