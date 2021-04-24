В Украине заблокировали YouTube-каналы ZIK, 112 и NewsOne

YouTube-каналы закрытых в Украине телеканалов ZIK, «112 Украина» и NewsOne заблокированы для просмотра в стране, сообщает пресс-служба телеканала «Перший Незалежный».

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.

Теперь же YouTube-каналы ZIK, 112 и NewsOne также недоступны для просмотра на территории Украины.

Напомним, журналисты попавших под санкции телеканалов объявили о создании нового телеканала «Перший Незалежний». Спустя час после запуска эфира их отключили от спутника, а затем от кабельного вещания по требованию СБ Украины. Трансляция эфира продолжилась на YouTube.