В Днепре погиб человек в результате стрельбы в городе

В Днепре на пл. Соборная произошла стрельба, в результате которой погиб 42-летний мужчина, сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

«24 апреля в 14:42 в полицию поступило сообщение о том, что на пл. Соборная в г. Днепр возникла стрельба, в результате которой ранен мужчина. Выездом на место установлено, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, после чего с места происшествия скрылся», — указывается в сообщении.

От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Введена полицейская спецоперация.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.