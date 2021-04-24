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Украина попросила у Германии системы ПРО и корветы

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Украина попросила у Германии системы ПРО и корветы

Украина направила властям Германии список вооружений, которые она бы хотела получить для защиты черноморского побережья, включающий в себя подержанные корветы, системы ПРО, средства по разминированию. Об этом сообщила в субботу газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По информации источников издания, пока просьба не удовлетворена: против предоставления вооружений Украине якобы выступает глава МИД ФРГ Хайко Маас. В то же время министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что занимает открытую позицию в вопросе поставок оружия Украине.

В Христианско-демократическом союзе также нет единства по этому вопросу. Председатель внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Рёттген заявил газете, что «было бы неправильно исключать поставки оборонительных боевых систем». Однако его коллега Родерих Кизеветтер отметил, что скептично относится к подобной идее. Он призвал вместо этого ввести санкции против окружения Путина и российских бизнесменов в случае эскалации кризиса.

Поставки в регион конфликта оружия «всегда нужно оценивать критически», подчеркнул со своей стороны член комитета по обороне, депутат от фракции «зеленых» Тобиас Линднер.

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Председатель парламентского комитета по делам Европы Гунтер Крихбаум потребовал остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2» или ввести санкции против российского экспорта энергоресурсов, если РФ не прекратит попытки шантажа Украины.

оружие, ВСУ, Донбасс, ФРГ
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