Лукашенко раскрыл подробности плана покушения на него

Президент Беларуси раскрыл подробности плана заговорщиков о перевороте в стране и покушении на него. Об этом сообщает БелТА.

Как рассказал глава государства, у заговорщиков якобы было несколько сценариев, один из которых заключался в ликвидации президента на параде 9 мая. Однако реализовать такой замысел было сложно, поэтому от этой идеи они отказались, отметил Лукашенко.

Вторым сценарием, по его словам, было нападение на президентский кортеж. Для этого заговорщики якобы закупили и привезли на территорию страны гранатометы. Организовать этот план им бы не удалось, так как автомобили в кортеже в целях безопасности передвигаются на большой скорости, и вероятность попасть в них очень мала, утверждает президент.

Третий сценарий подразумевал вооруженное нападение на загородную резиденцию главы государства. Как сообщил Лукашенко, для уничтожения президента и его резиденции «выделялось $10 млн, а на снайпера — $1 млн». «Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию. ... Мы контролировали их каждый шаг», — сказал он.

По его словам, в числе заговорщиков был сотрудник спецслужб, который исполнял роль продавшегося генерала. «Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию», — рассказал Лукашенко.

Ранее КГБ Беларуси сообщило о предотвращении попытки госпереворота в стране. По версии Минска, участники заговора готовили убийство президента и захват его детей. Оппозиция информацию о подготовке госпереворота назвала провокацией.