Войти
Байден предложит G7 усилить давление на Китай
позиция
Байден предложит G7 усилить давление на Китай
Лукашенко подпишет специальный декрет на случай убийства президента
соседи
Лукашенко подпишет специальный декрет на случай убийства президента

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

Лукашенко раскрыл подробности плана покушения на него

219
Лукашенко раскрыл подробности плана покушения на него

Президент Беларуси раскрыл подробности плана заговорщиков о перевороте в стране и покушении на него. Об этом сообщает БелТА.

Как рассказал глава государства, у заговорщиков якобы было несколько сценариев, один из которых заключался в ликвидации президента на параде 9 мая. Однако реализовать такой замысел было сложно, поэтому от этой идеи они отказались, отметил Лукашенко.

Вторым сценарием, по его словам, было нападение на президентский кортеж. Для этого заговорщики якобы закупили и привезли на территорию страны гранатометы. Организовать этот план им бы не удалось, так как автомобили в кортеже в целях безопасности передвигаются на большой скорости, и вероятность попасть в них очень мала, утверждает президент.

Третий сценарий подразумевал вооруженное нападение на загородную резиденцию главы государства. Как сообщил Лукашенко, для уничтожения президента и его резиденции «выделялось $10 млн, а на снайпера — $1 млн». «Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию. ... Мы контролировали их каждый шаг», — сказал он.

По его словам, в числе заговорщиков был сотрудник спецслужб, который исполнял роль продавшегося генерала. «Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию», — рассказал Лукашенко.

Читайте также: Лукашенко подпишет специальный декрет на случай убийства президента

Ранее КГБ Беларуси сообщило о предотвращении попытки госпереворота в стране. По версии Минска, участники заговора готовили убийство президента и захват его детей. Оппозиция информацию о подготовке госпереворота назвала провокацией.

Александр Лукашенко, покушение
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 24 апреля 2021
Пятница, 23 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Кто в СИЗО, кто по грибы: Чем опасны фальсификации вроде «дела Дудкина»

«Дело Дудкина» интересно тем, что опасно в первую очередь для власти во главе с Зеленским. В истории Украины уже были подобные примеры. Например, при Кучме было такое «дело грибников». В конце 90-х военные пенсионеры в Черниговской области собирались вместе, выпивали и ругали власть. Каким-то образом они попали в поле зрения местного управления СБУ. И бравые сбушники возжелали себе звездочек на погоны за то, что разоблачили «попытку антиконституционного переворота».
Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

«Дело Дудкина» - старт или финал истории про политические репрессии?

Зеленскому & Co стоит вспомнить, кто посоветовал начать «маленькую победоносную войну» против экспертов и политологов. Потому что этот «советчик» по факту посоветовал наступить на грабли. В результате, даже проплаченные блогеры и эксперты теперь эту власть боятся и ненавидят.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Зачем ликвидируют Окружной админсуд Киева

На прошлой неделе президент инициировал ликвидацию Окружного административного суда города Киева. И создание на его базе Киевского городского окружного административного суда. Зачем, в чем смысл этой реорганизации с перестановкой нескольких слов в названии суда? Две причины – первая, власти не нравятся решения действующего суда, вторая – есть обязательства перед МВФ «рационализировать возможности административных судов приостанавливать действие решений государственных органов национального уровня».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016