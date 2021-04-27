США создадут структуру для защиты от злонамеренных действии России и Китая

В США начали работу по созданию центра по борьбе с враждебным иностранным вмешательством в дела страны на фоне многочисленных предупреждений властей о том, что Россия и другие страны пытались повлиять на выборы в стране, передает Politico.

Этим будет заниматься управление директора Национальной разведки, пишет газета со ссылкой на заявление его представителя. Центр необходимо создать «в свете растущих угроз, в поддержку развивающейся политики и требований конгресса», уточнил он.

Новая структура будет собирать разведывательные данные, связанные со злонамеренным влиянием некоторых иностранных госструктур, оценивать их и предупреждать о возможностях вмешательства. В частности, в поле зрения центра будут попадать злонамеренные действия России, Ирана, Северной Кореи и Китая, сообщает Politico.

За создание центра выступает глава американской национальной разведки Аврил Хейнс. Она начала говорить о необходимости новой структуры после вступления в должность в январе. Через некоторое время, выступая перед комитетом по разведке палаты представителей, она заявила, что работа над центром началась. Хейнс, в частности, назвала работу по пресечению враждебного иностранного влияния невероятно важным вопросом.

Кандидатуру Хейнс утвердили в должности в конце января. Выступая перед этим в комитете сената по разведке, она заявила о серьезности угрозы, исходящей от России в киберпространстве — на фоне декабрьских хакерских атак, в которых Вашингтон обвинял Россию.

Хейнс пообещала сфокусироваться на опасности, исходящей от России, и сослалась на заявление Министерства внутренней безопасности, которое посчитало угрозы атак российских хакеров серьезнейшим риском.

В середине апреля американское разведсообщество представило ежегодный доклад, в котором среди прочего подчеркнуло, что в 2021 году Россия продолжит использовать различные тактики для того, чтобы «подорвать влияние США, расколоть западный мир и ослабить его альянсы». Российская разведка при этом была названа одной из самых серьезных угроз для США.

Авторы доклада также упомянули опасность, которую Россия, по их мнению, представляет в области оружия массового поражения, а также в киберсфере.