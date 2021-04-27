Войти
На неделе могут провести сразу несколько внеочередных заседаний Рады
парламент
На неделе могут провести сразу несколько внеочередных заседаний Рады
Зеленский хочет изменить минские соглашения и привлечь к переговорам США
мирный процесс
Зеленский хочет изменить минские соглашения и привлечь к переговорам США

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

автопром
RSS

Прибыль Tesla выросла в 27 раз до нового рекорда

479
Прибыль Tesla выросла в 27 раз до нового рекорда

Чистая прибыль производителя электромобилей Tesla в первом квартале 2021 года взлетела (в годовом исчислении) в 27 раз и достигла рекордного уровня — $438 млн(в первом квартале 2020 года было $16 млн, предыдущий рекорд — $331 млн— был зафиксирован в третьем квартале 2020 года). Об этом компания сообщила в отчетности, опубликованной в понедельник, 26 апреля, после закрытия торгов на рынке США.

Квартальная выручка выросла на 74%, до $10,39 млрд, заметно превысив прогнозы — эксперты ожидали роста показателя до $10,29 млрд.

Несмотря на рекордные результаты, акции Tesla подешевели на 2,5% на премаркете, до $719,85 за бумагу. Инвесторам не понравилось то, что руководство не смогло дать четкий ориентир — сколько автомобилей компания планирует произвести в текущем году. Tesla оставила предыдущий прогноз в силе, заявив, что ожидает ежегодного роста поставок на 50% «на многолетнем горизонте».

Tesla объявила о рекордных поставках в первом квартале, несмотря на глобальную нехватку чипов, которая сильно ударила по конкурентам в автомобильном секторе. В отчете о прибылях и убытках компания заявила, что преодолела нехватку микросхем, отчасти за счет «чрезвычайно быстрого перехода на новые микроконтроллеры и одновременной разработки прошивки для новых микросхем от новых поставщиков».

В результате за три месяца Tesla произвела 180,34 тыс. автомобилей, что на 76% больше, чем годом ранее. Кроме того, производитель на 109% нарастил продажи — поставив клиентам 184,88 тыс. электромобилей.

К тому же Tesla удалось с легкостью превзойти ожидания за счет продажи биткоинов и нормативных кредитов: компания зафиксировала доход в $518 млн от продажи кредитов и $101 млн от продажи 10% от общего объема биткоинов, которыми владеет производитель.

Читайте также: Киев обещают перевести из «красной» сразу в «желтую» зону

Нормативные или ZEV-кредиты (Zero-Emission Vehicle credits) — это баллы, которые автопроизводители получают за продажу электромобилей. Если не удается набрать нужное количество баллов, компания получает многомиллионный штраф. Чтобы добрать недостающие ZEV-кредиты и избежать наказания, их можно купить у других производителей. Так как Tesla производит только электромобили, у нее накапливаются лишние кредиты, которые она продает другим компаниям. Такие правила действуют в 12 штатах США, в том числе в Калифорнии, Нью-Йорке, Коннектикуте и Массачусетсе. Похожую систему ввели в Китае.

Tesla
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 27 апреля 2021
Понедельник, 26 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

«Нужно сваливать!» - римейк песни про «Все пропало?!»

Если депутат о партии власти сама пишет про «нужно сваливать» - это приговор тому, что делают Зеленский и компания. Причем приговор от человека из их собственного политического лагеря, которая дисциплинированно жмет на кнопку за законопроекты президента и Кабмина, а в это время думает «нужно сваливать». Депутат от партии власти в этом случае просто выразила словами то, что думают и ощущают миллионы простых украинцев.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Армин Лашет – кандидат №1 на пост канцлера от правящей коалиции ФРГ

Коалиция ХДС / ХСС официально определилась с кандидатом на должность бундесканцлера, который сменит Ангелу Меркель. Им стал Армин Лашет, который в январе возглавил правящую партию Христианско-демократический союз. В январе 2021-го Армин Лашет возглавил ХДС, сменив на этот посту Аннет Крамп-Карренбауэр, руководившей христианскими демократами с 2018 по 2021 годы.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Кто в СИЗО, кто по грибы: Чем опасны фальсификации вроде «дела Дудкина»

«Дело Дудкина» интересно тем, что опасно в первую очередь для власти во главе с Зеленским. В истории Украины уже были подобные примеры. Например, при Кучме было такое «дело грибников». В конце 90-х военные пенсионеры в Черниговской области собирались вместе, выпивали и ругали власть. Каким-то образом они попали в поле зрения местного управления СБУ. И бравые сбушники возжелали себе звездочек на погоны за то, что разоблачили «попытку антиконституционного переворота».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016