Прибыль Tesla выросла в 27 раз до нового рекорда

Чистая прибыль производителя электромобилей Tesla в первом квартале 2021 года взлетела (в годовом исчислении) в 27 раз и достигла рекордного уровня — $438 млн(в первом квартале 2020 года было $16 млн, предыдущий рекорд — $331 млн— был зафиксирован в третьем квартале 2020 года). Об этом компания сообщила в отчетности, опубликованной в понедельник, 26 апреля, после закрытия торгов на рынке США.
Квартальная выручка выросла на 74%, до $10,39 млрд, заметно превысив прогнозы — эксперты ожидали роста показателя до $10,29 млрд.
Несмотря на рекордные результаты, акции Tesla подешевели на 2,5% на премаркете, до $719,85 за бумагу. Инвесторам не понравилось то, что руководство не смогло дать четкий ориентир — сколько автомобилей компания планирует произвести в текущем году. Tesla оставила предыдущий прогноз в силе, заявив, что ожидает ежегодного роста поставок на 50% «на многолетнем горизонте».
Tesla объявила о рекордных поставках в первом квартале, несмотря на глобальную нехватку чипов, которая сильно ударила по конкурентам в автомобильном секторе. В отчете о прибылях и убытках компания заявила, что преодолела нехватку микросхем, отчасти за счет «чрезвычайно быстрого перехода на новые микроконтроллеры и одновременной разработки прошивки для новых микросхем от новых поставщиков».
В результате за три месяца Tesla произвела 180,34 тыс. автомобилей, что на 76% больше, чем годом ранее. Кроме того, производитель на 109% нарастил продажи — поставив клиентам 184,88 тыс. электромобилей.
К тому же Tesla удалось с легкостью превзойти ожидания за счет продажи биткоинов и нормативных кредитов: компания зафиксировала доход в $518 млн от продажи кредитов и $101 млн от продажи 10% от общего объема биткоинов, которыми владеет производитель.
Нормативные или ZEV-кредиты (Zero-Emission Vehicle credits) — это баллы, которые автопроизводители получают за продажу электромобилей. Если не удается набрать нужное количество баллов, компания получает многомиллионный штраф. Чтобы добрать недостающие ZEV-кредиты и избежать наказания, их можно купить у других производителей. Так как Tesla производит только электромобили, у нее накапливаются лишние кредиты, которые она продает другим компаниям. Такие правила действуют в 12 штатах США, в том числе в Калифорнии, Нью-Йорке, Коннектикуте и Массачусетсе. Похожую систему ввели в Китае.
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