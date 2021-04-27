Банкам запретили использовать мелкий шрифт в кредитных договорах

Нацбанк Украины (НБУ) запретил финансовым организациям печатать в кредитных договорах текст о дополнительных услугах мелким шрифтом. Соответствующие требования вступили в силу во вторник.

«Финансовые учреждения обязаны указывать перечень и стоимость дополнительных услуг в договорах потребительского кредита и использовать в договорах текст, который напечатан шрифтом не менее 11 печатных пунктов», — отмечается в постановлении НБУ.

Согласно постановлению, банкам запрещено изменять условие договора без информирования клиента об этом и требовать от него оплату за еще не полученные услуги, которые указаны в договоре.

Новые требования НБУ одобрил 27 января. Теперь же истек срок, который давался банкам на то, чтобы привести свою работу в соответствие с новыми правилами. Нацбанк объяснил, что иногда в кредитных договорах банки прописывают комиссию за выдачу кредита и комиссию за досрочное погашение. Также банки включают в договор комиссию за открытие и ведение счета, хотя это их обязанность, а не предлагаемая услуга. При этом, бывали случаи, когда банки прописывали в договоре определенные условия мелким шрифтом и, фактически, без ведома клиента, увеличивали кредитный лимит, образовывая значительные задолженности.