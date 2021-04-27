Рада проголосовала закон о заочном осуждении

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект о заочном осуждении.
Как передает «Интерфакс-Украина», законопроект № 2164 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс об усовершенствовании отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования во втором чтении поддержали 258 народных депутатов.
Согласно законопроекту, заочный порядок осуждения может быть применен только к лицам, находящимся на временно оккупированных территориях Украины или в Российской Федерации — государстве, которое признано страной-агрессором и/или которые объявлены в международный розыск.
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