Рада проголосовала закон о заочном осуждении

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект о заочном осуждении.

Как передает «Интерфакс-Украина», законопроект № 2164 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс об усовершенствовании отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования во втором чтении поддержали 258 народных депутатов.

Согласно законопроекту, заочный порядок осуждения может быть применен только к лицам, находящимся на временно оккупированных территориях Украины или в Российской Федерации — государстве, которое признано страной-агрессором и/или которые объявлены в международный розыск.