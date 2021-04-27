Ермак заявил о проработке места и даты возможной встречи Путина и Зеленского

Дата и место возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не определены, но работа над этим уже ведется в Офисе президента.
«Я получил поручение от президента, поэтому сейчас работаю над этим... Пока не известны ни дата, ни место этих переговоров», — отметил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телеканала «Украина-24» во вторник.
На переговорах главы государств могли бы обсудить результаты саммита «нормандской четверки» в Париже (Германия, Россия, Украина, Франция) и другие темы, считает Ермак.
Он выразил уверенность, что переговоры президентов могут стать историческими.
«Уверен, что они будут очень вместительными, потому что есть, о чем договариваться. Надо обсудить итоги договоренностей, которые были достигнуты в декабре 2019 года во время саммита в нормандском формате. Нужно обсудить большое количество вопросов. И эти переговоры могут стать знаковыми и действительно историческими», — отметил Ермак.
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