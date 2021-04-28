Зеленский заявил о единственной войне в Европе – против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любое расширение агрессии и запугивание войсками не даст пользы никому. В Европе сейчас есть только одна война — против Украины.
Об этом он заявил в интервью газете la Repubblica.
Зеленский допустил, что для того, чтобы окончательно предотвратить эскалацию, дополнительно к имеющимся форматам, сегодня нужны и прямые президентские переговоры.
«Сейчас в Европе есть только одна война — против нашей страны. Она длится уже восьмой год на украинском Донбассе. И это надо обязательно решать», — сообщил президент.
По его словам, сообщения из России об отводе войск от украинской границы в места постоянной дислокации уменьшают напряжение.
«Но нужно оценивать этот процесс по его результатам — напряжение будет сокращаться пропорционально тому, сколько войск будет отведено», — сообщил он.
Напомним, Украина подтверждает отвод войск РФ от границы, но только в одном направлении.
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