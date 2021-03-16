Религиозные лидеры Украины публично вакцинировались индийской вакциной

Религиозные лидеры Украины публично вакцинировались от COVID-19 вакциной AstraZeneca (Covishield).
Мобильная бригада № 7 Киевской области вакцинировала верховного архиепископа Киево-Галицкого, главу Украинской греко-католической церкви Святослава (Шевчука), архимандрита Михайловского златоверхого монастыря Лаврентия (Живчика) (Православная церковь Украины), представителя Федерации еврейских общин в столице Украины Леонида Бараца, представителя Иудейской общины движения Хабад Любавич в Украине Бориса Стругацкого, руководителя Отдела по вопросам религий секретариата Кабмина Андрея Юраша.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Глава УГКЦ Святослав Шевчук в ходе пресс-брифинга после вакцинации отметил отсутствие каких-либо религиозных причин для отказа от вакцинации.
"Мы сегодня вакцинировались остатком вакцины. Когда вы будете принимать решение вакцинироваться или нет, слушайте медиков, ваших семейных врачей. Нет никаких религиозных оснований отказываться от вакцинации. Мы на уровне Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций отдельным документом утвердили, что нет религиозных причин отказываться от вакцинации. Но вакцинация должна быть добровольной, доступной и безопасной",- сказал он.
В свою очередь Лаврентий Живчик подчеркнул, что церковь не запрещает и принимает вакцинацию как один из способов победить или ограничить распространение этой болезни.
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