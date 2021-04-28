Умер астронавт из первой лунной миссии

Американский астронавт Майкл Коллинз, участвовавший в первой лунной экспедиции корабля «Аполлон-11» в 1969 году, умер в возрасте 90 лет от рака.
Соответствующее заявление распространила в среду в Twitter его семья.
«Мы с сожалением сообщаем, что наш дорогой отец и дедушка умер сегодня после отважной борьбы с раком, — отмечается в заявлении. — Свои последние дни он провел в спокойствии, окруженный членами семьи».
Спускаемый аппарат корабля «Аполлон-11» совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля 1969 года. На поверхность спутника Земли тогда высадились два астронавта: командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин. Третий член экипажа, Майкл Коллинз, находился на окололунной орбите в командном модуле корабля.
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