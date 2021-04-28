Россия пообещала «ответить» в случае отключения от SWIFT

Москва ответит в случае реализации угроз отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских, передает «РИА Новости».
«Пусть попробуют», — сказал Крутских в ответ на вопрос, как Россия будет реагировать на соответствующие попытки.
По его словам, то, что такие попытки не предпринимаются, свидетельствует о том, что за последние годы Россия укрепила свою обороноспособность. Поэтому вряд ли кто-то захотел бы пойти на такой риск, «в мире камикадзе не существует», добавил он.
«Наш бронепоезд стоит на запасном пути, полная уверенность в нашей силе, мощи и ответной реакции несомненно присутствует, поэтому и уверенность мы ощущаем», — сказал Крутских.
Отметим, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что в России уже якобы есть база для создания аналога международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
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