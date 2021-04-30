Еврокомиссия тоже выразила обеспокоенность из-за смены главы «Нафтогаза»

Еврокомиссия выразила свою обеспокоенность недавним решением Кабмина сменить руководство «Нафтогаза» и находится в контакте с властями Украины. Об этом сообщил на брифинге в Еврокомиссии представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Еврокомиссия глубоко озабочена последним развитием событий вокруг «Нафтогаза», и мы призываем украинские власти гарантировать, чтобы все решения об управлении государственными компаниями принимались в соответствии с признанными стандартами корпоративного управления», — сказал он.
Стоно также напомнил, что реформирование системы корпоративного управления входит в набор обязательств Украины перед Европейским Союзом. Он добавил, что представители ЕС находится в постоянном контакте с украинскими партнерами на разных уровнях, и уже проинформировали их о реакции на ситуацию вокруг «Нафтогаза».
По его словам, Еврокомиссия поддерживает проведение реформ в Украине и предоставляет ей большую помощь в этом, поэтому там ищут возможности для решения «всех проблем».
«Более подробную реакцию мы опубликуем позднее, в виде отдельного заявления», — подчеркнул он.
Предыдущий глава «Нафтогаза» Андрей Коболев был уволен 28 апреля решением правительства.
В Госдепе на увольнение Коболева отреагировали заявлением о необходимости прозрачности в энергетическом секторе Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016