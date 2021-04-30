Еврокомиссия тоже выразила обеспокоенность из-за смены главы «Нафтогаза»

Еврокомиссия выразила свою обеспокоенность недавним решением Кабмина сменить руководство «Нафтогаза» и находится в контакте с властями Украины. Об этом сообщил на брифинге в Еврокомиссии представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Еврокомиссия глубоко озабочена последним развитием событий вокруг «Нафтогаза», и мы призываем украинские власти гарантировать, чтобы все решения об управлении государственными компаниями принимались в соответствии с признанными стандартами корпоративного управления», — сказал он.

Стоно также напомнил, что реформирование системы корпоративного управления входит в набор обязательств Украины перед Европейским Союзом. Он добавил, что представители ЕС находится в постоянном контакте с украинскими партнерами на разных уровнях, и уже проинформировали их о реакции на ситуацию вокруг «Нафтогаза».

По его словам, Еврокомиссия поддерживает проведение реформ в Украине и предоставляет ей большую помощь в этом, поэтому там ищут возможности для решения «всех проблем».

«Более подробную реакцию мы опубликуем позднее, в виде отдельного заявления», — подчеркнул он.

Предыдущий глава «Нафтогаза» Андрей Коболев был уволен 28 апреля решением правительства.

В Госдепе на увольнение Коболева отреагировали заявлением о необходимости прозрачности в энергетическом секторе Украины.