В Италии задержали бывшего полицейского, который воевал на Донбассе за сепаратистов

По обращению министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и материалам МВД, итальянская полиция в рамках операции «Lone Wolf» задержала 50-летнего экс-полицейского из Кальяри, который воевал на стороне незаконных вооруженных формирований против украинской армии в ходе конфликта на Донбассе, сообщает пресс-служба МВД в пятницу.
«В 2015 году он уже попадал в поле зрения правоохранителей, которые расследовали участие итальянских граждан — наемников в незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины. Тогда задержанный избежал наказания, потому что утверждал, что не стрелял в украинских бойцов», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что теперь против мужчины открыто новое уголовное производство, его обвиняют в террористической деятельности. На время следствия подозреваемый не может покидать страну, а в его доме уже проведены обыски.
«Расследование проводит спецподразделение Digos (отдел общих расследований и специальных операций), которому уже удалось отследить многочисленные банковские трансакции на личный счет подозреваемого, поступавших из так называемого „ДНР“, а также изъять материалы фото, видео и другие документы, подтверждают подозрение следствия», — информируют в МВД.
Там добавляют, что украинские правоохранители, в свою очередь, документируют и передают в Рим всю имеющуюся у них информацию.
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