Итальянский суд приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы

Суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает Громадське.

Маркива приговорили к 24 годам заключения. Это даже больше, чем просила прокуратура (17 лет).

Прокуроры считают гибель Рокелли умышленным убийством. По их версии, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о пребывании журналистов украинской армии. Защита отвергала эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

Маркив утром 12 июля выступил с последним словом, сказав, что является украинским военным, простым солдатом, патриотом, и добавил, что всегда будет защищать Украину.

В суде присутствовали несколько десятков украинцев, в частности представителей диаспоры и должностных лиц, народных депутатов, а также мама Виталия.

Решение суд огласил без мотивировочной части. Также Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего. После оглашения приговора адвокату Маркива стало плохо, ему вызвали «скорую». Сам Маркив воскликнул «Слава Украине» после последнего слова судьи, на что «Героям Слава» отетили из зала.

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Напомним, что заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Рокелли близ Славянска в мае 2014 года.

Военный отвергал обвинения и отрицал свою причастность к смерти Рокелли и его российского переводчика Андрея Миронова, который погиб тогда же. Сторона обвинения - родители погибшего, журналистские организации Италии - настаивали на версии умышленного убийства фотокорреспондента.