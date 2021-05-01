Полиция ожидает около миллиона верующих на пасхальных богослужениях

Около миллиона верующих, по предварительной информации, примут участие в пасхальных богослужениях в Украине, которые будут проводиться почти в 14 тыс. храмов, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

На службу заступит более 21 тыс. полицейских, которые будут находиться вблизи культовых сооружений, а также следить за безопасностью на дорогах и возле мест отдыха граждан.

Публичную безопасность и порядок будут обеспечивать более 29 тыс. правоохранителей: 21,1 тыс. полицейских, 1,6 тыс. военнослужащих Нацгвардии, 1,4 тыс. курсантов заведений МВД, а также работники ГСЧС. Они будут находиться вблизи культовых сооружений, а также следить за безопасностью на дорогах и возле мест отдыха граждан.

Правоохранители, которые заступают на службу в праздничные дни, будут не только следить за порядком, но и контролировать соблюдение карантина. При этом они будут проводить в первую очередь разъяснительную работу, а в случае игнорирования замечаний — привлекать нарушителей к административной или уголовной ответственности, информирует пресс-служба Нацполиции.

Полицейские призывают граждан соблюдать карантин, в частности — социальную дистанцию и использование средств индивидуальной защиты.

2 мая православные и греко-католики в Украине отмечают Воскресение Христово.