На Пасху в Украине обещают почти летнюю погоду

В Украине 1 и 2 мая переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, днем воздух прогреется до 17-22°, в южной части до — 25° тепла.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
«Ночью (1 мая — ред.) в северных, центральных, местами в южных, Харьковской и Закарпатской областях, днем на западе, востоке и юго-востоке страны кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 17-22°, в южной части до 25°; на высокогорье Карпат ночью 1-6° тепла, днем 7-12°».
По данным синоптиков, 2-3 мая в Украине облачно с прояснениями. 2 мая ночью в юго-западной части, днем в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях дожди, местами грозы, на Закарпатье, днем и в западной части местами значительные дожди, на остальной территории без осадков; 3 мая в Украине местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с, днем 3 мая в западных, северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 2 мая 18-23°, 3 мая 14-19°, на востоке до 25°; в западных областях 3 мая ночью 5-10°, днем 9-14°.
4-5 мая в Украине без осадков, лишь ночью 4 мая в восточных областях кратковременный дождь. Температура ночью 1-7° тепла, на крайнем юге, 4 мая и на востоке до 11°; днем 11-16°, на юге и востоке, 5 мая в Украине 14-19°, на юго-западе до 22°.
Как сообщили в Укргидрометцентре, 6-7 мая в Украине без осадков, 8 мая в западных областях, 9-10 мая в Украине, кроме юго-восточной части, дожди, местами грозы. Постепенное повышение температуры ночью от 6-12° до 10-16°, днем от 16-22° до 21-27°, 8 мая в западных областях, 9-10 мая в Украине, кроме юго-восточной части, понижение температуры на 5 −10°.
В столичном регионах 1 мая переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, по области местами гроза; днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по Киеву ночью около 10°, днем 18-20°; по области ночью 6-11°, днем 17-22°.
2-3 мая в столице облачно с прояснениями. 2 мая ночью без осадков, днем дожди, местами грозы; 3 мая местами небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с, днем 3 мая местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°; днем 2 мая 18-23°, 3 мая 14-19°.
4-5 мая в Киеве без осадков. Температура ночью 2-7° тепла; днем 4 мая 11-16°, 5 мая 14-19°.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016