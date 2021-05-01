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На Пасху в Украине обещают почти летнюю погоду

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На Пасху в Украине обещают почти летнюю погоду

В Украине 1 и 2 мая переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, днем воздух прогреется до 17-22°, в южной части до — 25° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Ночью (1 мая — ред.) в северных, центральных, местами в южных, Харьковской и Закарпатской областях, днем на западе, востоке и юго-востоке страны кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 17-22°, в южной части до 25°; на высокогорье Карпат ночью 1-6° тепла, днем 7-12°».

По данным синоптиков, 2-3 мая в Украине облачно с прояснениями. 2 мая ночью в юго-западной части, днем в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях дожди, местами грозы, на Закарпатье, днем и в западной части местами значительные дожди, на остальной территории без осадков; 3 мая в Украине местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с, днем 3 мая в западных, северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 2 мая 18-23°, 3 мая 14-19°, на востоке до 25°; в западных областях 3 мая ночью 5-10°, днем 9-14°.

4-5 мая в Украине без осадков, лишь ночью 4 мая в восточных областях кратковременный дождь. Температура ночью 1-7° тепла, на крайнем юге, 4 мая и на востоке до 11°; днем 11-16°, на юге и востоке, 5 мая в Украине 14-19°, на юго-западе до 22°.

Как сообщили в Укргидрометцентре, 6-7 мая в Украине без осадков, 8 мая в западных областях, 9-10 мая в Украине, кроме юго-восточной части, дожди, местами грозы. Постепенное повышение температуры ночью от 6-12° до 10-16°, днем от 16-22° до 21-27°, 8 мая в западных областях, 9-10 мая в Украине, кроме юго-восточной части, понижение температуры на 5 −10°.

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В столичном регионах 1 мая переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, по области местами гроза; днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по Киеву ночью около 10°, днем 18-20°; по области ночью 6-11°, днем 17-22°.

2-3 мая в столице облачно с прояснениями. 2 мая ночью без осадков, днем дожди, местами грозы; 3 мая местами небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с, днем 3 мая местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°; днем 2 мая 18-23°, 3 мая 14-19°.

4-5 мая в Киеве без осадков. Температура ночью 2-7° тепла; днем 4 мая 11-16°, 5 мая 14-19°.

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