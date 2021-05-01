По программе 5-7-9 за неделю выдали кредитов на рекордные 2,2 миллиарда

По программе 5-7-9 выдали кредитов 2,2 миллиарда гривен, это самый высокий уровень с начала работы программы.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Фейсбук.

«Программа льготных кредитов „5-7-9“ вышла на самый высокий уровень с начала ее работы », - отмечается в сообщении.

Всего за последний год украинский малый и средний бизнес получил дешевых кредитов почти на 40 млрд гривен.

Напомним, что кредиты 5-7-9% не стали инструментом развития бизнеса: на что пошли средства налогоплательщиков.