По программе 5-7-9 за неделю выдали кредитов на рекордные 2,2 миллиарда

По программе 5-7-9 выдали кредитов 2,2 миллиарда гривен, это самый высокий уровень с начала работы программы.
Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Фейсбук.
«Программа льготных кредитов „5-7-9“ вышла на самый высокий уровень с начала ее работы », - отмечается в сообщении.
Всего за последний год украинский малый и средний бизнес получил дешевых кредитов почти на 40 млрд гривен.
Напомним, что кредиты 5-7-9% не стали инструментом развития бизнеса: на что пошли средства налогоплательщиков.
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